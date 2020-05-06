***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2020 13:09
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 156
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL72015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 2,1223 3.183.450 Evet
2 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 17.02.2020 ve 05.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 18.02.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 156 gün vadeli, 150.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL72015 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun birinci kupon ödemesi bugün (06.05.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842975
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