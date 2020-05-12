THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|IZTAR
|7,60
|648.075
|% 9,99
|RTALB
|43,50
|5.582.616
|% 9,96
|TACTR
|9,08
|701.494
|% 9,93
|IDEAS
|3,90
|1.094.025
|% 9,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5810
|8,6240
|% -1,33
|Frank
|7,1943
|7,2376
|% -0,61
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% -1,22
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|11,58
|Altın Gr.
|384
|385
|-1,41
|Cumhuriyet
|2.473
|2.520
|-17,30
|Tam
|2.546
|2.586
|-17,80
|Yarım
|1.242
|1.264
|-8,70
|Çeyrek
|621
|632
|-4,30
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,60
|0,10
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|0,23
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 99, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 561.00 milyon TL de
- 17:55DAGHL Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 332 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1385, 53 artarak (% 1.52 ) 92, 809
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, BALAT, SELGD, METAL, KERVN, EGCYO, DENGE, IZFAS, EGCEY, DIRIT
- 17:54 KARTN, KATMR, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında