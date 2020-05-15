***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.05.2020Vade (Gün Sayısı) 182Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL52025Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 3,0277 9.083.100 Evet2 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 2,4596 7.378.800 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 300.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 14.11.2019 ve 14.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 15.11.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFTHAL52025 ISIN kodlu 300.000.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (15.05.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845337BIST