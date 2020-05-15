***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.05.2020 12:56
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL52025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 3,0277 9.083.100 Evet
2 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 2,4596 7.378.800 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 300.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.11.2019 ve 14.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 15.11.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFTHAL52025 ISIN kodlu 300.000.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (15.05.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845337
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