THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|19.056.436
|% 10,00
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4881
|8,5307
|% 0,11
|Frank
|7,0237
|7,0660
|% -0,47
|Riyal
|1,7991
|1,8081
|% -0,51
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,65
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,94
|Cumhuriyet
|2.457
|2.495
|-14,20
|Tam
|2.529
|2.560
|-22,20
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,10
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem