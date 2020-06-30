***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 151.200.000Türü Finansman BonosuVadesi 30.06.2020Vade (Gün Sayısı) 43Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL620B2Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.200.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.06.2020Kayıt Tarihi 29.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 151.200.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 18.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 18.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 43 gün vadeli, TRFTHAL620B2 ISIN kodlu 151.200.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (30.06.2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853429BIST