***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.07.2020 12:07
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 151.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL12110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.000.000
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 0,9123 1.377.573 Evet
2 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 0,9027 1.363.077 Evet
3 13.04.2020 10.04.2020 13.04.2020 0,8182 1.235.482 Evet
4 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 0,7319 1.105.169 Evet
5 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 0,6898 1.041.598 Evet
6 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 0,6791 1.025.441 Evet
7 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020
8 11.09.2020 10.09.2020 11.09.2020
9 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020
10 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020
11 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020
12 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.01.2020 ve 10.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 13.01.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 364 gün vadeli, 151.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL12110 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun altıncı kupon ödemesi bugün (13.07.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859308
BIST