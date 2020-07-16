***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.07.2020 14:40
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 254.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL72031
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 254.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.07.2
15:18119.253
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.512,37
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:186,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:187,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8423
En Düşük
7,8069
15:18398,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,87
|Açılış
|: 398,14
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|12.274.529
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.586.976
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|28.429.206
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.362.612
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.074.901
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,10
|13.026.031
|% -4,66
|
|RTALB
|35,70
|32.532.093
|% -4,34
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|TSPOR
|4,87
|865.668.998
|% -3,75
|
|AYEN
|6,41
|10.940.446
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,87
|865.668.998
|% -3,75
|
|GARAN
|8,01
|759.876.345
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,31
|757.976.527
|% -1,28
|
|THYAO
|12,14
|681.982.723
|% 2,88
|
|TRKCM
|4,67
|655.158.913
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,31
|757.976.527
|% -1,28
|
|ODAS
|2,94
|624.656.367
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,86
|349.293.679
|% 3,33
|
|TSPOR
|4,87
|865.668.998
|% -3,75
|
|TRKCM
|4,67
|655.158.913
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5908
|8,6338
|% -0,16
|
|Frank
|7,2272
|7,2708
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-4,75
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.605
|-12,00
|
|Tam
|2.661
|2.673
|-12,30
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-6,00
|
|Çeyrek
|648
|655
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,28
|