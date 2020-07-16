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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.07.2020 14:40
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 254.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL72031
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 254.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.07.2



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 33,22 12.274.529 % 10,00  
VKFYO 5,06 9.586.976 % 10,00  
FMIZP 66,60 28.429.206 % 9,99  
YESIL 17,84 16.362.612 % 9,99  
KENT 1.248,30 20.074.901 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5908 8,6338 % -0,16  
Frank 7,2272 7,2708 % -0,03  
Riyal 1,8230 1,8322 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 -4,75  
Altın Gr. 398 398 -1,03  
Cumhuriyet 2.583 2.605 -12,00  
Tam 2.661 2.673 -12,30  
Yarım 1.292 1.308 -6,00  
Çeyrek 648 655 -3,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,26 -0,17  
Gümüş Gr. 4,24 4,25 -0,04  
B. Petrol 43,51 43,51 -0,28  
Seans Raporu
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