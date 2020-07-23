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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.07.2020 11:37
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 156
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL72015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 2,1223 3.183.450 Evet
2 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 1,776 2.664.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 150.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.02.2020 ve 22.07.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 18.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 156 gün vadeli, TRFTHAL72015 ISIN kodlu 150.000.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (23.07.2020) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861330


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 13,09 19.440.203 % 10,00  
PKENT 592,90 1.625.732 % 10,00  
UFUK 8,26 434.038 % 9,99  
BURCE 19,50 33.237.756 % 9,98  
KLNMA 52,25 179.884.947 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6721 8,7156 % -0,32  
Frank 7,3564 7,4007 % 0,23  
Riyal 1,8208 1,8299 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 8,35  
Altın Gr. 414 414 1,69  
Cumhuriyet 2.694 2.717 18,90  
Tam 2.775 2.788 19,40  
Yarım 1.347 1.364 9,50  
Çeyrek 676 683 4,80  
Gümüş.Ons 22,68 22,71 -0,31  
Gümüş Gr. 5,00 5,01 -0,06  
B. Petrol 44,12 44,12 -0,16  
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