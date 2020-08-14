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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.08.2020 12:17
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 402.035.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 170
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL82030
Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 402.035.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 2,2393 9.002.769,76 Evet
2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 1,9582 7.872.649,37 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 402.035.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 25.02.2020 ve 13.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 26.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 170 gün vadeli, TRFTHAL82030 ISIN kodlu 402.035.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (14.08.2020) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868958


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.289,90 7.123.879 % 10,00  
BAYRK 7,27 12.567.902 % 9,98  
NETAS 15,88 82.738.596 % 9,97  
FADE 4,65 3.556.869 % 9,93  
ULAS 4,98 5.082.796 % 9,93  
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Riyal 1,9613 1,9711 % 0,52  
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13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 -7,62  
Altın Gr. 462 462 1,31  
Cumhuriyet 3.071 3.118 27,00  
Tam 3.056 3.135 26,17  
Yarım 1.477 1.516 12,66  
Çeyrek 741 758 6,33  
Gümüş.Ons 26,65 26,69 -0,81  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,18  
B. Petrol 44,77 44,77 -0,19  
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