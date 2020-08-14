***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 402.035.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.08.2020Vade (Gün Sayısı) 170Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL82030Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 402.035.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 2,2393 9.002.769,76 Evet2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 1,9582 7.872.649,37 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 402.035.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 25.02.2020 ve 13.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 26.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 170 gün vadeli, TRFTHAL82030 ISIN kodlu 402.035.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (14.08.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868958BIST