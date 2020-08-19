***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Ykli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL82014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 1,6982 2.886.940 Evet2 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 1,5123 2.570.910 Evet3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 1,3309 2.262.530 Evet4 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 1,1334 1.926.780 Evet5 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 1,0951 1.861.670 Evet6 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 1,0427 1.772.590 Evet7 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 0,9066 1.541.220 Evet8 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 0,8522 1.448.740 Evet9 16.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 0,8119 1.380.230 Evet10 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 0,9072 1.542.240 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 170.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.09.2019 ve 18.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 170.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82014 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Halkbank Bonosu'nun kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (19.08.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869893BIST