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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.08.2020 11:13
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Ykli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL82014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000
Kupon Sayısı 10

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 1,6982 2.886.940 Evet
2 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 1,5123 2.570.910 Evet
3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 1,3309 2.262.530 Evet
4 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 1,1334 1.926.780 Evet
5 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 1,0951 1.861.670 Evet
6 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 1,0427 1.772.590 Evet
7 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 0,9066 1.541.220 Evet
8 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 0,8522 1.448.740 Evet
9 16.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 0,8119 1.380.230 Evet
10 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 0,9072 1.542.240 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 170.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.09.2019 ve 18.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 170.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82014 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Halkbank Bonosu'nun kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (19.08.2020) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869893


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