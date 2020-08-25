***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 134.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.08.2020Vade (Gün Sayısı) 350Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL82022Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.11.2019 18.11.2019 19.11.2019 3,1238 4.185.892 Evet2 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 3,2935 4.413.290 Evet3 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020 2,7538 3.690.092 Evet4 16.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 1,7955 2.405.970 Evet5 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 3,2057 4.295.638 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 134.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 09.09.2019 ve 24.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 10.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 134.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82022 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına ve Enflasyona Endeksli Kuponlu Halkbank Bonosu'nun kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (25.08.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871075BIST