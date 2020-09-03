***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.09.2020 17:52
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 560.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALA2020
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 560.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0487
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05461,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 461,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,69
|15.979.822
|% 9,85
|
|FADE
|5,70
|14.224.698
|% 9,83
|
|TDGYO
|7,49
|19.374.052
|% 7,15
|
|SUMAS
|17,60
|130.803
|% 3,59
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|RALYH
|5,59
|11.466.461
|% -6,05
|
|CASA
|28,26
|92.043
|% -5,80
|
|QNBFB
|70,05
|29.637.493
|% -5,27
|
|SAFKR
|4,27
|15.145.163
|% -4,47
|
|TURSG
|5,96
|324.622.520
|% -3,56
|
|SMART
|7,79
|111.172.967
|% 1,17
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|KFEIN
|15,90
|73.902.423
|% -1,24
|
|ARDYZ
|27,32
|72.035.393
|% 1,94
|
|TURSG
|5,96
|324.622.520
|% -3,56
|
|SMART
|7,79
|111.172.967
|% 1,17
|
|OYAKC
|7,58
|58.575.870
|% -1,43
|
|MTRYO
|2,20
|12.654.780
|% -2,65
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4247
|7,4319
|% 0,67
|
|Euro
|8,7957
|8,8093
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,8340
|9,8833
|% 0,07
|
|Frank
|8,1307
|8,1797
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-12,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,83
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-0,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKSLN
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL