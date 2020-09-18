***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.09.2020 15:01
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 130.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.09.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.820
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHAL92446
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
Kupon Sayısı 20
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 3,7521 4.877.730 Evet
2 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,8272 3.675.360 Evet
3 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,2414 2.913.820 Evet
4 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,3283 3.026.790 Evet
5 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020
6 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021
7 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
8 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
9 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
10 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022
11 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022
12 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
13 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
14 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
15 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
16 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
17 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
18 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024
19 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024
20 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.09.2019 ve 17.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1820 gün vadeli, 130.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92446 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Tahvil'in dördüncü kupon ödemesi bugün (18.09.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875649
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