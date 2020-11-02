***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TÜFE'ye Endeksli-Reel Getiri Korumalı Tahvil Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 04.05.2023Vade (Gün Sayısı) 1.094Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHAL52317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,5128 1.538.400 Evet2 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 0,52593 02.02.2021 01.02.2021 02.02.20214 04.05.2021 03.05.2021 04.05.20215 03.08.2021 02.08.2021 03.08.20216 02.11.2021 01.11.2021 02.11.20217 01.02.2022 31.01.2022 01.02.20228 05.05.2022 04.05.2022 05.05.20229 04.08.2022 03.08.2022 04.08.202210 03.11.2022 02.11.2022 03.11.202211 02.02.2023 01.02.2023 02.02.202312 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 04.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 05.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1094 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL52317 ISIN kodlu TÜFE'ye Endeksli–Reel Getiri Ödemeli Tahvilin ikinci kupon oranı %0,5259 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 03.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885469BIST