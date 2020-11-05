***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2020 18:13
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 125.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL22119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2021
Kayıt Tarihi 04.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 91 gün vadeli, 125.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 06.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886389
BIST