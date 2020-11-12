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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.11.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 146.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 86
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALK2036
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 146.000.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 3,0843
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 18.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 19.08.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 86 gün vadeli, 146.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALK2036 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun birinci kupon oranı %3,0843 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 13.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888269


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKUR 13,31 18.178.237 % 10,00  
IZTAR 9,13 7.195.806 % 10,00  
BFREN 1.145,80 137.067.201 % 9,99  
BMELK 17,85 4.607.309 % 9,98  
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Riyal 2,0489 2,0591 % -1,09  
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Altın Ons 1.878 1.878 14,18  
Altın Gr. 464 464 -2,67  
Cumhuriyet 3.102 3.149 -51,00  
Tam 3.085 3.165 -52,38  
Yarım 1.491 1.531 -25,34  
Çeyrek 748 766 -12,66  
Gümüş.Ons 24,32 24,35 0,11  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,05  
B. Petrol 44,09 44,09 0,30  
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