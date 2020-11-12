***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 146.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.11.2020Vade (Gün Sayısı) 86Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALK2036Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 146.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 3,0843Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 18.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 19.08.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 86 gün vadeli, 146.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALK2036 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun birinci kupon oranı %3,0843 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 13.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888269BIST