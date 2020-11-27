***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 616.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.11.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALK2051Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 616.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.11.2020Kayıt Tarihi 26.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 616.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 17.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 18.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTHALK2051 ISIN kodlu 616.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (27.11.2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890260BIST