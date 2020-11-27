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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.11.2020 11:06



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 616.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALK2051
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 616.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.11.2020
Kayıt Tarihi 26.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 616.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 18.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTHALK2051 ISIN kodlu 616.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (27.11.2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890260


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Cumhuriyet 3.010 3.056 -46,00  
Tam 2.999 3.075 -44,95  
Yarım 1.450 1.487 -21,74  
Çeyrek 727 744 -10,87  
Gümüş.Ons 23,25 23,29 -0,05  
Gümüş Gr. 5,82 5,84 -0,07  
B. Petrol 48,08 48,08 0,29  
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