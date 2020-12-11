***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.12.2020 14:11
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 252.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL92112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 8.136.072 Evet
2 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021
3 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021
4 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 10.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 11.09.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 364 gün vadeli, 252.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL92112 ISIN kodlu Sabit Kuponlu Finansman Bonosunun birinci kupon ödemesi bugün (11.12.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892800
BIST