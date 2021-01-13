Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.01.2021 16:53



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Eurobond Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 5,05
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1439838548
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2017 Evet
2 13.07.2017 Evet
3 16.01.2018 Evet
4 13.07.2018 Evet
5 14.01.2019 Evet
6 15.07.2019 Evet
7 13.01.2020 Evet
8 13.07.2020 Evet
9 13.01.2021 Evet
10 13.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 24.11.2015, 11.04.2016, 04.05.2016, 30.06.2016, 01.07.2016 ve 12.07.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 13.07.2016 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 5 yıl vadeli, 500.000.000.-USD nominal değerli, XS1439838548 ISIN kodlu eurobondun 9. kupon ödemesi 13.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901899


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.559
Değişim :  0,63% |  9,75
Açılış :  1.560  
Önceki Kapanış :  1.550  
En Yüksek
1.568 En Düşük
1.545
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETILR 4,51 2.140.134 % 10,00  
ISBIR 4.059,00 5.465.255 % 10,00  
CMBTN 436,70 25.827.196 % 10,00  
CMENT 56,10 4.109.045 % 10,00  
DAGHL 15,07 3.326.406 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4098 7,4152 % -0,53  
Euro 9,0148 9,0229 % -0,89  
Sterlin 10,0903 10,1409 % -0,66  
Frank 8,3339 8,3841 % -0,53  
Riyal 1,9706 1,9804 % -0,53  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 2,22  
Altın Gr. 443 443 -1,69  
Cumhuriyet 2.949 2.994 5,00  
Tam 2.934 3.008 1,16  
Yarım 1.418 1.455 0,56  
Çeyrek 711 728 0,29  
Gümüş.Ons 25,45 25,49 -0,07  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,04  
B. Petrol 56,39 56,39 -0,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru