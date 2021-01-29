***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.01.2021 14:45
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar
16:231.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -20,64
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:237,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0396
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:238,8652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:23438,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,21
|Açılış
|: 438,65
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:23
|PKENT
|1.524,60
|21.916.532
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|608.769
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.869.733
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|39.390.617
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,62
|198.010.949
|% -8,33
|
|KAPLM
|36,96
|7.695.996
|% -8,29
|
|BURVA
|44,98
|17.975.961
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,80
|2.064.310.484
|% 5,35
|
|GARAN
|9,28
|1.681.007.352
|% -1,17
|
|KOZAL
|115,60
|1.182.211.086
|% -1,53
|
|KARSN
|5,15
|1.081.293.460
|% 3,21
|
|DOHOL
|3,84
|1.066.985.012
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,34
|980.187.590
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,84
|1.066.985.012
|% 3,23
|
|KARSN
|5,15
|1.081.293.460
|% 3,21
|
|GARAN
|9,28
|1.681.007.352
|% -1,17
|
|TSKB
|1,82
|329.078.385
|% 0,55
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2899
|7,2946
|% -0,54
|
|Euro
|8,8590
|8,8652
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9967
|10,0468
|% -0,45
|
|Frank
|8,1767
|8,2260
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9411
|1,9509
|% -0,43
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|25,20
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.885
|2.960
|-21,58
|
|Yarım
|1.395
|1.432
|-10,44
|
|Çeyrek
|699
|716
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|0,54
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 82 kaybederek (% -1.27 ) 1, 305
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, AYCES, LIDFA, KONTR, SNKRN, PSDTC, GLBMD, PSDTC, PRKME, SEKUR
-
16:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INVEO, KAPLM
-
16:33
PRKME, PKENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33
VAKFN, PARSN, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında