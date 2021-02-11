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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.02.2021 18:10



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Eurobond Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2014

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 2.160
ISIN Kodu XS1188073081
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.08.2015 Evet
2 11.02.2016 Evet
3 11.08.2016 Evet
4 11.02.2017 Evet
5 11.08.2017 Evet
6 11.02.2018 Evet
7 11.08.2018 Evet
8 11.02.2019 Evet
9 11.08.2019 Evet
10 11.02.2020 Evet
11 11.08.2020 Evet
12 11.02.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.08.2014, 31.10.2014, 21.11.2014, 05.12.2014, 04.02.2015, 05.02.2015, 10.02.2015, 15.08.2019, 11.02.2020 ve 11.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 11.02.2015 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 6 yıl vadeli, 500.000.000.-USD nominal değerli, XS1188073081 ISIN kodlu Eurobond'un 11.02.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup on ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909129


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