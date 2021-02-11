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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.02.2021 18:42



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 477.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL22135
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 477.000.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 4,204
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 12.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 13.11.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, 477.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL22135 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun birinci kupon oranı %4,204 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 12.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909173


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PARSN 33,48 135.269.617 % 9,99  
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YESIL 220,20 17.626.169 % 9,99  
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Tam 2.756 2.827 -18,01  
Yarım 1.332 1.368 -8,71  
Çeyrek 668 684 -4,35  
Gümüş.Ons 27,22 27,25 0,23  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,02  
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