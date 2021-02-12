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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.02.2021 12:06



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 477.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL22135
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 477.000.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 4,204 20.053.080 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 477.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 12.11.2020 ve 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 13.11.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHAL22135 ISIN kodlu 477.000.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun birinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (12.02.2021) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909298


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