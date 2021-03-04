Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.03.2021 18:03



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL32118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar ımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 4,5061
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.12.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, 75.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL32118 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun birinci kupon oranı %4,5061 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915177


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:551.539
Değişim :  0,53% |  8,07
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543 En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 66,00 19.890.956 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.554.593 % 10,00  
DYOBY 16,72 165.379.503 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.347.710 % 10,00  
FENER 33,92 238.031.507 % 9,99  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Dolar 7,4217 7,4246 % -0,28  
Euro 8,9452 8,9496 % -0,41  
Sterlin 10,3413 10,3932 % -0,17  
Frank 7,9988 8,0470 % -0,80  
Riyal 1,9728 1,9826 % -0,33  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 0,48  
Altın Gr. 408 409 -1,97  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 -0,19  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 -0,05  
B. Petrol 65,16 65,16 1,09  
Seans Raporu 17:53
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru