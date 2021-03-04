***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.03.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL32118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar ımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 4,5061Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.12.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, 75.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL32118 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun birinci kupon oranı %4,5061 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915177BIST