***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.06.2021Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL62164Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.05.2021 06.05.2021 07.05.20212 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 95 gün vadeli, 100.000.000.-TL nominal değerdeki TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 22.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919419BIST