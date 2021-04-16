***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 303.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.06.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL62123Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 303.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 2,5508 7.728.924 Evet2 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 25.02.2021 ve 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 26.02.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, 303.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL62123 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun birinci kupon ödemesi bugün (16.04.2021) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928733BIST