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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.05.2021 17:52



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TÜFE'ye Endeksli-Reel Getiri Korumalı Tahvil Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.094
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHAL52317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.421
Değişim :  1,67% |  23,33
Açılış :  1.400  
Önceki Kapanış :  1.398  
En Yüksek
1.421 En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,32 66.757.308 % 10,00  
KSTUR 321,20 1.620.166 % 10,00  
MRSHL 271,70 1.812.239 % 10,00  
CLEBI 247,50 21.947.967 % 10,00  
MERIT 278,60 2.053.690 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2554 8,2570 % -0,22  
Euro 9,9601 9,9740 % 0,03  
Sterlin 11,4582 11,5156 % 0,50  
Frank 9,0246 9,0790 % -0,02  
Riyal 2,1964 2,2074 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 23,68  
Altın Gr. 476 476 5,53  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,91 26,94 1,00  
Gümüş Gr. 7,14 7,15 0,25  
B. Petrol 67,36 67,36 0,60  
Seans Raporu 18:05
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