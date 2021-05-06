***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.06.2021Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL62164Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 2,47062 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 19.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 22.03.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 95 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL62164 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Finansman Bonosu'nun birinci kupon oranı %2,4706 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 07.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934973BIST