***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 701.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.05.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL52140Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 701.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 2,4958 17.495.558 Evet2 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 2,6844Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 12.02.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, 701.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL52140 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun ikinci kupon oranı %2,6844 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 21.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937018BIST