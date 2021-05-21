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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.05.2021 11:42



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 73.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL52132
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.05.2021
Kayıt Tarihi 20.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 12.02.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, TRFTHAL52132 ISIN kodlu 73.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (21.05.2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937145


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FENER 34,16 475.349.281 % 9,21  
BERA 29,02 58.130.168 % 7,56  
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Cumhuriyet 3.354 3.405 19,00  
Tam 3.338 3.424 14,78  
Yarım 1.613 1.656 7,15  
Çeyrek 809 828 3,57  
Gümüş.Ons 27,97 27,99 0,23  
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