***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 22.10.2027Vade (Gün Sayısı) 3.654Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHALE2716Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 116Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 1,2358 12.358.000 Evet2 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 1,3445 13.445.000 Evet3 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,3828 13.828.000 Evet4 22.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 1,3133 13.133.000 06.07.2021 1,852644 06.08.2021 05.08.2021 06.08.202145 07.09.2021 06.09.2021 07.09.202146 08.10.2021 07.10.2021 08.10.202147 09.11.2021 08.11.2021 09.11.202148 10.12.2021 09.12.2021 10.12.202149 11.01.2022 10.01.2022 11.01.202250 11.02.2022 10.02.2022 11.02.202251 15.03.2022 14.03.2022 15.03.202252 15.04.2022 14.04.2022 15.04.202253 17.05.2022 16.05.2022 17.05.202254 17.06.2022 16.06.2022 17.06.202255 19.07.2022 18.07.2022 19.07.202256 19.08.2022 18.08.2022 19.08.202257 20.09.2022 19.09.2022 20.09.202258 21.10.2022 20.10.2022 21.10.202259 22.11.2022 21.11.2022 22.11.202260 23.12.2022 22.12.2022 23.12.202261 24.01.2023 23.01.2023 24.01.202362 24.02.2023 23.02.2023 24.02.202363 28.03.2023 27.03.2023 28.03.202364 28.04.2023 27.04.2023 28.04.202365 30.05.2023 29.05.2023 30.05.202366 30.06.2023 29.06.2023 30.06.202367 01.08.2023 31.07.2023 01.08.202368 01.09.2023 31.08.2023 01.09.202369 03.10.2023 02.10.2023 03.10.202370 03.11.2023 02.11.2023 03.11.202371 05.12.2023 04.12.2023 05.12.202372 05.01.2024 04.01.2024 05.01.202473 06.02.2024 05.02.2024 06.02.202474 08.03.2024 07.03.2024 08.03.202475 09.04.2024 08.04.2024 09.04.202476 10.05.2024 09.05.2024 10.05.202477 11.06.2024 10.06.2024 11.06.202478 12.07.2024 11.07.2024 12.07.202479 13.08.2024 12.08.2024 13.08.202480 13.09.2024 12.09.2024 13.09.202481 15.10.2024 14.10.2024 15.10.202482 15.11.2024 14.11.2024 15.11.202483 17.12.2024 16.12.2024 17.12.202484 17.01.2025 16.01.2025 17.01.202585 18.02.2025 17.02.2025 18.02.202586 21.03.2025 20.03.2025 21.03.202587