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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.06.2021 14:12



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 328.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 360
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL62115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 328.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.06.2021
Kayıt Tarihi 09.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 328.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 12.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 15.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 360 gün vadeli, TRFTHAL62115 ISIN kodlu 328.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (10.06.2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941708


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Yarım 1.642 1.685 -19,73  
Çeyrek 824 843 -9,87  
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