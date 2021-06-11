***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 252.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.09.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL92112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 8.136.072 Evet2 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 8.136.072 Evet3 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 8.136.072 Evet4 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 10.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 11.09.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 364 gün vadeli, 252.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL92112 ISIN kodlu sabit kuponlu finansman bonosunun üçüncü kupon ödemesi bugün (11.06.2021) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941953BIST