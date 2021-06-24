***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.179.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.06.2021Vade (Gün Sayısı) 91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL62172Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.179.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 2,4478 28.859.562 Evet2 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 2,475Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 25.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 26.03.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, 1.179.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL62172 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun ikinci kupon oranı %2,4750 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 25.06.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944001BIST