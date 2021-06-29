***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.950.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 20.06.2028Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHAL62811Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.950.000.000Kupon Sayısı 20Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 137.475.000 Evet2 02.07.2019 01.07.2019 02.07.2019 137.475.000 Evet3 31.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 137.475.000 Evet4 30.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 137.475.000 Evet5 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 137.475.000 Evet6 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021 137.475.000 Evet7 28.12.2021 27.12.2021 28.12.20218 28.06.2022 27.06.2022 28.06.20229 27.12.2022 26.12.2022 27.12.202210 27.06.2023 24.12.202414 24.06.2025 23.06.2025 24.06.202515 23.12.2025 22.12.2025 23.12.202516 23.06.2026 22.06.2026 23.06.202617 22.12.2026 21.12.2026 22.12.202618 22.06.2027 21.06.2027 22.06.202719 21.12.2027 20.12.2027 21.12.202720 20.06.2028 19.06.2028 20.06.2028Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.06.2028 19.06.2028 20.06.2028* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.07.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 03.07.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.950.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL62811 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin altıncı kupon ödemesi bugün (29.06.2021) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944804BIST