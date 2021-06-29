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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.06.2021 15:55



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.950.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.06.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHAL62811
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.950.000.000
Kupon Sayısı 20

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 137.475.000 Evet
2 02.07.2019 01.07.2019 02.07.2019 137.475.000 Evet
3 31.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 137.475.000 Evet
4 30.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 137.475.000 Evet
5 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 137.475.000 Evet
6 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021 137.475.000 Evet
7 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021
8 28.06.2022 27.06.2022 28.06.2022
9 27.12.2022 26.12.2022 27.12.2022
10 27.06.2023 24.12.2024
14 24.06.2025 23.06.2025 24.06.2025
15 23.12.2025 22.12.2025 23.12.2025
16 23.06.2026 22.06.2026 23.06.2026
17 22.12.2026 21.12.2026 22.12.2026
18 22.06.2027 21.06.2027 22.06.2027
19 21.12.2027 20.12.2027 21.12.2027
20 20.06.2028 19.06.2028 20.06.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.06.2028 19.06.2028 20.06.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.07.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 03.07.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.950.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL62811 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin altıncı kupon ödemesi bugün (29.06.2021) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944804


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