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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.07.2021 18:02



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Eurobond Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 5,05
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1439838548
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2017 Evet
2 13.07.2017 Evet
3 16.01.2018 Evet
4 13.07.2018 Evet
5 14.01.2019 Evet
6 15.07.2019 Evet
7 13.01.2020 Evet
8 13.07.2020 Evet
9 13.01.2021 Evet
10 13.07.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.07.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 24.11.2015, 11.04.2016, 04.05.2016, 30.06.2016, 01.07.2016 ve 12.07.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 13.07.2016 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 5 yıl vadeli, 500.000.000.-USD nominal değerli, XS1439838548 ISIN kodlu Eurobond'un onuncu kupon ödemesi ve anapara itfası 13.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950851


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Cumhuriyet 3.333 3.384 18,00  
Tam 3.317 3.401 18,81  
Yarım 1.603 1.645 9,10  
Çeyrek 804 823 4,55  
Gümüş.Ons 26,23 26,26 0,25  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 0,04  
B. Petrol 74,44 74,44 -2,05  
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