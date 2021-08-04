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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.08.2021 11:16



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 605.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHALK2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 605.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 3,1884 19.289.820 Evet
2 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 2,6206 15.854.630 Evet
3 05.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 2,184 13.213.200 Evet
4 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 2,9593 17.903.765 Evet
5 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 4,1789 25.282.345 Evet
6 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 4,7228 28.572.940 Evet
7 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 4,9415 29.896.075 Evet
8 03.11.2021 02.11.2021 03.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.11.2021 02.11.2021 03.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 05.11.2019 ve 03.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 06.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 728 gün vadeli, 605.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALK2114 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin getirisine dayalı, dinamik ek getiri ödeyen tahvilin yedinci kupon ödemesi bugün (04.08.2021) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954639


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