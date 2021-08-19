***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.02.2022Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL22226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2021 06.10.2021 07.10.20212 24.11.2021 23.11.2021 24.11.20213 11.01.2022 10.01.2022 11.01.20224 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 189 gün vadeli, 100.000.000.-TL nominal değerdeki TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 20.08.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959307BIST