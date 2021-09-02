***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 144.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.09.2021Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL92146Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 144.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 2,1354 3.074.976 Evet2 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 2,4504Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 08.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 09.06.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 86 gün vadeli, 144.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL92146 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun ikinci kupon oranı %2,4504 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 03.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961522BIST