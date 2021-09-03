***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 301.400.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.09.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRFTHAL92120Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 301.400.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 2,4063 7.252.588,2 Evet2 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 2,4504 7.385.505,6 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 301.400.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.06.2021 ve 02.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 04.06.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHAL92120 ISIN kodlu 301.400.000.-TL nominal değerli TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (03.09.2021) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961675BIST