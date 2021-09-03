Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.09.2021 12:33



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 144.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL92146
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 144.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 2,1354 3.074.976 Evet
2 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 2,4504 3.528.576 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 144.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.06.2021 ve 02.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 09.06.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 86 gün vadeli, TRFTHAL92146 ISIN kodlu 144.000.000.-TL nominal değerli TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (03.09.2021) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961676


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.469
Değişim :  -0,71% |  -10,45
Açılış :  1.480  
Önceki Kapanış :  1.479  
En Yüksek
1.482 En Düşük
1.465
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 129,80 1.364.066 % 10,00  
YEOTK 22,00 253.594 % 10,00  
OYLUM 4,40 34.698.073 % 10,00  
TGSAS 16,19 43.420.444 % 9,99  
ARMDA 58,35 6.793.360 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3042 8,3087 % 0,42  
Euro 9,8596 9,8798 % 0,30  
Sterlin 11,4796 11,5371 % 0,56  
Frank 9,0573 9,1118 % 0,45  
Riyal 2,2073 2,2183 % 0,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.833 23,17  
Altın Gr. 489 489 7,25  
Cumhuriyet 3.219 3.268 23,00  
Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 0,90  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,25  
B. Petrol 72,92 72,92 -0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru