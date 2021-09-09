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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.09.2021 18:04



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 180.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 406
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHALE2211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021
2 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022
3 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
4 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022
5 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
6 24.08.2022 23.08.2022 24.08.2022
7 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 406 gün vadeli, 180.000.000.-TL nominal değerdeki TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı tahvilin satışı tamamlanmıştır. Tahvilin takası 10.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963016


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KENT 209,00 2.098.520 % 10,00  
ORCAY 14,33 160.667.615 % 9,98  
DOBUR 22,94 1.829.101 % 9,97  
YEOTK 32,20 73.601.923 % 9,97  
BALAT 9,82 2.451.472 % 9,97  
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Sterlin 11,6418 11,7002 % 0,23  
Frank 9,1690 9,2243 % 0,35  
Riyal 2,2431 2,2544 % -0,25  
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Altın Ons 1.794 1.795 0,08  
Altın Gr. 487 487 0,13  
Cumhuriyet 3.223 3.272 3,00  
Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,02 24,06 -0,01  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,00  
B. Petrol 71,35 71,35 0,14  
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