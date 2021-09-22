***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 13.09.2028Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHAL92826Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 26.09.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.979.795.000Kupon Sayısı 20Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 190.557.890,25 Evet2 25.09.2019 24.09.2019 25.09.2019 190.557.890,25 Evet3 25.03.2020 24.03.2020 25.03.2020 190.557.890,25 Evet4 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 190.557.890,25 Evet5 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 190.557.890,25 Evet6 22.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 190.557.890,25 Evet7 23.03.2022 22.03.2022 23.03.20228 21.09.2022 20.09.2022 21.09.20229 22.03.2023 21.03.2023 22.03.202310 20.09.2023 19.09.2023 20.09.202311 20.03.2024 19.03.2024 20.03.202412 18.09.2024 17.09.2024 18.09.202413 19.03.2025 18.03.2025 19.03.202514 17.09.2025 16.09.2025 17.09.202515 18.03.2026 17.03.2026 18.03.202616 16.09.2026 15.09.2026 16.09.202617 17.03.2027 16.03.2027 17.03.202718 15.09.2027 14.09.2027 15.09.202719 15.03.2028 14.03.2028 15.03.202820 13.09.2028 12.09.2028 13.09.2028Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2028 12.09.2028 13.09.2028* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 26.09.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 26.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.979.795.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92826 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin altıncı kupon ödemesi bugün (22.09.2021) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964813BIST