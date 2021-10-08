***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.10.2021 17:13
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 197.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALK2135
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 197.000.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2021 08.10.2021 11.10.2021 2,3615
2 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.08.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, 197.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALK2135 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun birinci kupon oranı %2,3615 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 11.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968895
BIST