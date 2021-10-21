***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.10.2021 17:33
22.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 147
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL12227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 2,5415
2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021
3 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 02.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 03.09.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 147 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL12227 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun birinci kupon oranı %2,5415 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 22.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971718
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