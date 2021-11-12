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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.11.2021 12:26
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALK2143
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.11.2021
Kayıt Tarihi 11.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 10.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TRFTHALK2143 ISIN kodlu 150.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (12.11.2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977328


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DOBUR 112,50 27.165.713 % 9,97  
OYLUM 9,73 33.557.424 % 9,94  
HEDEF 3,55 51.783.972 % 9,91  
DOAS 44,88 238.879.556 % 8,09  
TACTR 27,00 492.865 % 8,00  
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Altın Ons 1.852 1.853 -10,21  
Altın Gr. 591 591 -2,07  
Cumhuriyet 3.907 3.966 -26,00  
Tam 3.890 3.988 -23,60  
Yarım 1.880 1.929 -11,42  
Çeyrek 943 964 -5,70  
Gümüş.Ons 25,00 25,04 -0,21  
Gümüş Gr. 7,97 7,98 -0,05  
B. Petrol 81,67 81,67 -1,20  
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