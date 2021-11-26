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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.11.2021 12:43
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 197.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALK2135
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 197.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2021 08.10.2021 11.10.2021 2,3615 4.652.155 Evet
2 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 2,1317 4.199.449 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.11.2021
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BALAT 9,68 1.631.119 % 10,00  
RALYH 17,83 26.461.676 % 9,99  
YEOTK 61,10 133.974.909 % 9,99  
PENTA 301,80 22.019.819 % 9,99  
DOBUR 290,90 29.685.763 % 9,98  
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Euro 13,6574 13,6834 % 1,60  
Sterlin 16,1214 16,2023 % 1,14  
Frank 13,0561 13,1347 % 2,24  
Riyal 3,2231 3,2393 % 1,07  
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14:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 22,01  
Altın Gr. 704 705 14,32  
Cumhuriyet 4.641 4.711 91,00  
Tam 4.618 4.740 91,60  
Yarım 2.230 2.291 42,41  
Çeyrek 1.119 1.145 21,20  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 0,04  
Gümüş Gr. 9,19 9,20 0,08  
B. Petrol 77,59 77,59 -4,63  
Seans Raporu 14:08
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