***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 70.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.02.2022Vade (Gün Sayısı) 176Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL22218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.02.2022Kayıt Tarihi 09.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 70.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 17.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 18.08.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 176 gün vadeli, TRFTHAL22218 ISIN kodlu 70.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (10.02.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000814BIST