***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.02.2022 14:29
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.297.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL22234
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.297.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.02.2022
Kayıt Tarihi 10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.297.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 11.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 12.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHAL22234 ISIN kodlu 1.297.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (11.02.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001065
BIST