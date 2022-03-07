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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.03.2022 15:26
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracının Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000
Türü İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vadesi 07.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPTHALA2317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 20

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 42.474.700 Evet
2 07.06.2019 06.06.2019 07.06.2019 42.474.700 Evet
3 07.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 42.474.700 Evet
4 07.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 42.474.700 Evet
5 07.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 42.474.700 Evet
6 07.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 42.474.700 Evet
7 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020 42.474.700 Evet
8 07.12.2020 04.12.2020 07.12.2020 42.474.700 Evet
9 07.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 42.474.700 Evet
10 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 42.474.700 Evet
11 07.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 42.474.700 Evet
12 07.12.2021 06.12.2021 07.12.2021 42.474.700 Evet
13 07.03.2022 04.03.2022 07.03.2022 42.474.700 Evet
14 07.06.2022 06.06.2022 07.06.2022
15 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022
16 07.12.2022 06.12.2022 07.12.2022
17 07.03.2023 06.03.2023 07.03.2023
18 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023
19 07.09.2023 06.09.2023 07.09.2023
20 07.12.2023 06.12.2023 07.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 07.12.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 5 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRPTHALA2317 ISIN kodlu ipotek teminatlı menkul kıymetin onüçüncü kupon ödemesi bugün (07.03.2022) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007838


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ULUUN 8,10 160.764.820 % 9,91  
FADE 6,44 34.463.304 % 9,90  
EKIZ 7,13 1.160.671 % 9,86  
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